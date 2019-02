Boateng al Barcellona: è già (quasi) finita

L'avventura di Kevin-Prince Boateng al Barcellona è destinata a terminare molto prima rispetto a quanto probabilmente il centrocampista ghanese sperasse.

Secondo quanto riferito da 'Marca', infatti, la società catalana non avrebbe alcuna intenzione di riscattarlo al termine del prestito pattuito con il Sassuolo. L'ex Milan farà quindi ritorno in terra emiliana avendo avuto ben poche occasioni per brillare in blaugrana: per ora infatti è sceso in campo con la maglia del Barcellona per appena 123 minuti complessivi.

SPORTAL.IT | 26-02-2019 00:05