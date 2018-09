Boateng: "De Zerbi è un genio"

Kevin Prince Boateng incensa De Zerbi in un'intervista a Sky: "De Zerbi è un genio, ti aiuta tantissimo a giocare a calcio. La salvezza? Siamo troppo forti per parlare di salvezza. Alla fine non so dove arriveremo, perché non si sa quanto potremo giocare così, ma cercheremo di arrivare il più in alto possibile".

Sabato c'è la Juve: "Giochiamo contro la più forte d'Italia e quindi del mondo: loro dovranno incappare in una giornata storta, noi invece in una perfetta. Ronaldo? Si deve solo ambientare, poi farà i suoi soliti gol. Spero non cominci con noi…".

SPORTAL.IT | 14-09-2018 16:10