Boateng choc, derubato mentre giocava

Sabato dalle emozioni forti per Kevin Prince Boateng. L’ex attaccante del Sassuolo, ora al Barcellona, ha esordito da titolare nella Liga come “falso nueve” al fianco di Lionel Messi, e ha contribuito alla vittoria dei blaugrana contro il Valladolid per 1-0 (ha deciso la Pulce su calcio di rigore).

Tornato a casa, è arrivata l’amarissima sorpresa: l’appartamento preso nella parte alta del quartiere di Sarrià è stato svaligiato dai ladri, che si sono introdotti nell’abitazione durante la partita e hanno prelevato tutti i gioielli del giocatore, valutati circa 300.000 euro, più una cifra non definita di denaro contante.

I media di Barcellona hanno avanzato il sospetto che i ladri abbiano agito proprio nel momento in cui sono stati certi che l’attaccante ex Sassuolo fosse titolare, e hanno approfittato della sua presenza in campo per agire in maniera indisturbata.

Il ghanese, che ha disputato 60 minuti discreti prima della sostituzione con Luis Suarez, titolare indiscusso ma risparmiato in vista della Champions, spera di attenuare l’amarezza martedì sera, in occasione dell’ottavo di finale contro il Lione.

Kevin Prince Boateng è stato recentemente protagonista di un divertente gesto nei confronti di un fanta-allenatore che su Instagram si era ironicamente lamentato per il suo trasferimento dal Sassuolo al Barcellona: “Dopo tutti i soldi che ho speso per prenderti al Fantacalcio, lasci il Sassuolo? Dovresti rimborsarmi… Come facciamo ti mando il mio iban?”.

“Mandamelo”, ha risposto il Boa, che poi venerdì ha contattato in privato il ragazzo. “Ciao, bonifico fatto! Un grande abbraccio”. Il fortunato fanta-allenatore ha così risposto: “Non ci credo, ora svengo! I soldi ricevuti andranno in beneficenza, mi pago il biglietto e vengo a Barcellona: sarebbe un sogno fare una foto con te, se sei d’accordo. Questa è storia dello sport”.

