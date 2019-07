Boateng e Melissa Satta, foto social segna il ritorno di fiamma

Non desiderano confermare o smentire il presunto riavvicinamento, dopo una separazione sofferta e molto tormentata. Per loro parlano gli scatti di una vita vacanziera serena, avvolta dal calore di un mare noto e familiare a Melissa Satta e che suo marito (congeliamo l’ex) Kevin Prince Boateng ha imparato a conoscere. Di foto e stories significative, per la verità, ne posta Boateng e non la Satta che affida al suo profilo Instagram altro: gli scatti di una vacanza con Renzo Rosso e la sua compagna Alessia e altri amici, alle Baleari.

Per la coppia più ammirata e seguita, complice il loro impegno civile e sociale contro ogni forma di discriminazione e razzismo e non solo nel calcio, quanto sta accadendo è dettato sì dalla necessità di garantire la serenità dovuta al loro bambino, Maddox. Ma è anche uno stato sentimentale di continua evoluzione e che, spesso, vede trasformarsi un sentimento, una situazione, un modus vivendi mettendo alla prova anche il matrimonio più solido, come capitato a loro due.

Melissa Satta, in un’intervista rilasciata recentemente a Grazia, non ha voluto rispondere alle domande relative al perché e al come abbia deciso di interrompere la sua relazione con Boateng. Il suo “No comment” alludeva alla volontà di preservare la propria sfera privata. Un concetto che ha ben illustrato in un lungo ed articolato post pubblicato su Instagram, dopo le indiscrezioni di stampa relative a un nuovo, presunto flirt dell’ex velina.

Invece, ecco che a distanza di qualche mese la fiamma si è riaccesa e tra i due l’armonia – complice il clima leggero di questa estate appena iniziata – sarebbe tornata.

