Boateng esalta Cristian Brocchi

La seconda vittoria consecutiva, di goleada contro l’Entella, e qualche passo falso di chi sta davanti hanno riavvicinato il Monza alle prime posizioni della classifica.

Intervistato da ‘Dazn’, Kevin-Prince Boateng, protagonista del 5-0 ai liguri con una doppietta nel primo tempo, ha elogiato il tecnico Cristian Brocchi: “Non sono ancora al meglio a causa dei problemi alla caviglia. Ho poca esplosività, ma mi trovo bene nel ruolo da esterno. Per me non è una novità, è merito di Brocchi che ha trovato la soluzione giusta”.

Ora la curiosità dei tifosi è tutta per il debutto di un altro illustre ex milanista…: “Balotelli ha bisogno di tempo, ma ha tanta voglia e questa è la cosa più importante: lo aspettiamo per farci vedere che grande giocatore è”.

OMNISPORT | 17-12-2020 12:55