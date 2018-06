Boateng idea Juve

Sarà un mercato rivoluzionario per molte squadre. Tra queste sicuramente, una delle più attive è la Juventus.

Il club campione d’Italia ha iniziato un percorso di rinnovamento della rosa in accordo con il tecnico Massimiliano Allegri, per continuare nel ciclo vincente degli ultimi 7 anni.

In particolare il reparto difensivo sembra essere il settore che subirà maggiori mutamenti per il club bianconero. Dopo gli arrivi sicuri di Caldara e Spinazzola e le trattative ben avviate con Valencia e United per Cancelo e Darmian, la possibile uscita di Rugani in direzione Chelsea potrebbe aprire le porte all’arrivo di Jerome Boateng direttamente dal Bayern Monaco.

Non è una novità la bontà dei rapporti che intercorrono tra Juve e Bayern, e dopo l’operazione Benatia di due anni fa, la società bianconera potrebbe trovare il centrale difensivo proprio sull’asse Torino – Monaco.

Non mancano le pretendenti per il tedesco, come Manchester United e City dove Boateng ritroverebbe Guardiola come allenatore.

Per il cartellino del centrale servono 30 milioni, proprio la cifra che il Chelsea avrebbe offerto per Rugani. Ma la Juve vorrebbe instaurare un discorso di prestito con obbligo di riscatto con il Bayern, per non far pesare il peso dell’ operazione sul bilancio di questa sessione di mercato.

SPORTAL.IT | 15-06-2018 14:20