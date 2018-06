Boateng: 'Mai davvero entrati nel torneo'

Il difensore della Germania Jerome Boateng sui social parla dopo il flop mondiale: "Che disastro. Il Mondiale del 2018 non è andato come ci aspettavamo. Sono ancora arrabbiato e deluso e allo stesso tempo mi dispiace per tutti i tifosi che ci hanno sostenuti allo stadio e a casa davanti alla tv. Non siamo mai davvero entrati nel torneo, abbiamo avute le nostre occasioni e abbiamo continuato a giocare tutto il tempo, ma semplicemente non ha funzionato. Quattro anni fa eravamo sul tetto del mondo, ora siamo a terra. Questi sono i giorni della vita di un calciatore che nessuno invidia".

"Ma questa è la vita. Tutto ciò che posso dire è grazie ai tifosi che ci hanno sostenuto. Analizzeremo cosa abbiamo sbagliato e continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Prometto che torneremo forti".

SPORTAL.IT | 28-06-2018 16:10