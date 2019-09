Boateng, Melissa Satta manda un messaggio d'amore e di calcio

L’impegno civile l’ha indotta a programmare il rientro a Milano a ridosso della sfida di campionato, per seguire dalla tribuna il suo Milan impegnato a San Siro contro la Fiorentina. Per Melissa Satta la presenza a Corri la vita, a Firenze, è stata una scelta necessaria in sostegno della lotta e della cultura della prevenzione alla vigilia del mese di ottobre, tradizionalmente dedicato alla campagna contro il tumore al seno. Ma poi ha mantenuto un’altra promessa, legata a suo marito (Kevin Prince Boateng) e alla sua famiglia.

Melissa ha preso parte a questa iniziativa decisiva, presentandosi con un ruolo rilevante in virtù della sua indubbia visibilità, televisiva e social, dimostrando così estrema attenzione verso un tema trasversale come la lotta al cancro che tocca, indistintamente, le donne di ogni estrazione sociale, età, cultura e provenienza.

Conclusa la corsa promossa dall’associazione e gli impegni ufficiali, la Satta ha deciso di essere presente allo stadio a Milano, dimostrandosi ancora una volta attenta a rinsaldare quel legame che sembrava in discussione con suo marito, Boateng.

“Firenze è una città che ti accoglie benissimo ed hanno fatto sentire Prince subito come se fosse a casa. Conoscevo i Della Valle, che sono una famiglia meravigliosa ma anche i nuovi proprietari sono fantastici. Ho conosciuto la famiglia Commisso, ci tengono e ci credono tanto, e questo è un aspetto importante per una squadra come la Fiorentina. I tifosi viola sono molto calorosi, lo stadio a Firenze è fantastico. Prince è un ragazzo molto di famiglia e di cuore, sente molto l’affetto che c’è intorno al progetto viola. Lui è contento di essere qua, io lo sono altrettanto, perché è riuscito anche a rimanere in Italia. Speriamo che riesca a trovare più spazio in futuro perché da quando è arrivato ad oggi ha giocato poco. Io sono da sempre tifosissima del Milan però ovviamente stasera farò il tifo al 50% per le due squadre. Una parte del mio cuore è anche qui a Firenze adesso”, ha dichiarato Melissa a margine di questo evento.

La loro crisi matrimoniale, di cui ha voluto sempre parlare poco o niente, pare appartenere a un recente passato. E poco importa quali fossero le motivazioni che avevano diviso – poco prima dello scorso Natale – quella che pareva una coppia solidissima dello showbiz nostrano.

Boateng, oggi, gioca nella Fiorentina anche per ragioni di cuore oltre che di contratto. Il suo ritorno in Serie A comporta un notevole miglioramento della vita famigliare, per sé, Melissa e Maddox, il loro bambino.

Oggi la loro unione è più matura, forte e lieta che in precedenza. E anche un gesto come questo, assume un valore in più.

VIRGILIO SPORT | 30-09-2019 15:47