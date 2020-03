Boateng, messaggio ai tifosi della Fiorentina

L'avventura di Kevin Prince Boateng con la maglia della Fiorentina è stata finora breve, ma il fatto che il ghanese sia stato spedito in prestito al Besiktas nel mercato di gennaio non lo scoraggia dal provare a riconquistare l'affetto dei tifosi viola: "Sono molto vicino alla Fiorentina, ho parlato con Vlahovic – ha dichiarato in un'intervista a 'Sky Sport' -. E' un momento brutto per tutti, i tifosi sono nel mio cuore anche se non hanno visto il vero Boateng. Ho un po' di rammarico, sono arrivato a Firenze per far vedere tanto ma non ci sono riuscito".

Il ghanese ha poi fatto una promessa ai sostenitori del club gigliato: "Non si sa cosa succederà in futuro, ma se avrò la possibilità di tornare spaccherò tutto, Firenze è una piazza giusta. Da fuori non vedi mai certe cose. Io ci ho messo sempre il cuore, la squadra ha tanto potenziale, alcuni ragazzi stanno facendo un campionato straordinario: Chiesa, Castrovilli, Vlahovic, davanti hanno un bel futuro".

SPORTAL.IT | 29-03-2020 16:33