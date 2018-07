Boateng ringrazia la Juventus per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo alla Juventus farebbe il bene dell'intero calcio italiano e non solo dei bianconeri.

Questa è l'opinione di un vecchio nemico della Vecchia Signora, quel Kevin-Prince Boateng fiero avversario in una lunga corsa scudetto che lo vide protagonista con la maglia del Milan.

Il ghanese nel frattempo è passato al Sassuolo, ma ha deciso di dedicare un ideale applauso alla Juventus per la trattativa dell'anno. "Affrontare il miglior giocatore al mondo sarebbe un autentico onore – ha infatti dichiarato a 'Sky Sport' -. Se riescono ad arrivare fino in fondo sarà qualcosa di grandioso per l'intero campionato. Si tratta di un'operazione che aiuta tutti, non solo loro. E quindi dovremmo ringraziare tutti quanti la Juventus".

SPORTAL.IT | 06-07-2018 22:55