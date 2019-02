Boateng risarcisce il fanta-allenatore

Kevin Prince Boateng dopo averlo annunciato è passato alle vie di fatto e ha risarcito il fanta-allenatore che su Instagram si era ironicamente lamentato per il suo trasferimento dal Sassuolo al Barcellona: "Dopo tutti i soldi che ho speso per prenderti al Fantacalcio, lasci il Sassuolo? Dovresti rimborsarmi… Come facciamo ti mando il mio iban?".

"Mandamelo", ha risposto il Boa, che poi venerdì ha contattato in privato il ragazzo. "Ciao, bonifico fatto! Un grande abbraccio".

Il fortunato fanta-allenatore ha così risposto: "Non ci credo, ora svengo! I soldi ricevuti andranno in beneficenza, mi pago il biglietto e vengo a Barcellona: sarebbe un sogno fare una foto con te, se sei d'accordo. Questa è storia dello sport".

SPORTAL.IT | 10-02-2019 13:50