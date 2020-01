E' giunta al capolinea l'esperienza di Kevin Prince Boateng alla Fiorentina.

Sulle tracce del ghanese ci sono Sassuolo e Celta Vigo, con il club spagnolo in pole. Per l'ex milanista sarebbe un ritorno al passato dato che ha militato in Liga con le maglie di Celta Vigo e Barcellona.

Con la maglia della Fiorentina Boateng ha collezionato 12 presenze e una rete.



SPORTAL.IT | 30-01-2020 15:34