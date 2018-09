Boateng spiazza tutti sul suo ritorno

In un'intervista rilasciata alla 'Bild', Kevin Prince Boateng ha spiegato le ragioni che l'hanno convinto a tornare in Italia: "Rispetto a Francoforte qui c'è l'autostrada per Milano, dove vive la mia famiglia. Sono tornato anche per la pasta, qui è molto molto buona".

"Di recente sono andato in un ristorante – continua l'ex Milan – e ho mangiato una pasta talmente buona che sono andato in cucina ad abbracciare la cuoca. Un cibo così gustoso non è normale, bisogna stare attenati a non ingrassare".

Da qualche anno Boateng ha cambiato registro fuori dal campo, abbandonando le vesti da bad boy: "Nelle ultime 3-4 stagioni mi sto impegnando di più. Prima non ero bravo per quanto riguarda la disciplina. Alla mia carriera do un 7, a volte mi sono svvicinato all'8 e altre sono andato anche sotto al 5".

SPORTAL.IT | 11-09-2018 13:35