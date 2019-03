Kevin Prince Boateng torna al Sassuolo a fine stagione. Secondo quanto riporta Sport, il Barcellona non ha alcuna intenzione di spendere 8 milioni di euro per riscattare il cartellino dell'attaccante ghanese, che ritornerà così in estate tra le file dei neroverdi.

Boateng è sbarcato a Barcellona nello scorso mercato invernale: nella Liga ha giocato finora una sola partita.

SPORTAL.IT | 29-03-2019 20:35