Boattin: "Siamo ottimiste e tranquille"

Il terzino dell'Italia femminile Lisa Boattin in conferenza stampa ha parlato della sfida contro la Cina: "Avevamo bisogno di questo giorno di riposo, abbiamo ricaricato le pile e ora non vediamo l’ora di giocare contro la Cina, una squadra da non sottovalutare. Il gruppo sta bene, siamo fiduciose, ottimiste e tranquille. Siamo felici di aver passato il turno come prime, è stata una gran cosa e niente stiamo bene. Per me è già un sogno essere qui, sono a disposizione della ct e quando lei deciderà di farmi scendere in campo mi farò trovare pronta. Sono felice di essere entrata nelle 23 e di essere qui".

"La Cina, come noi, sta facendo un percorso di crescita importante. La nostra non è stata indifferente e ora abbiamo consapevolezza nelle nostre forze, siamo un gruppo maturo e unito. Penso però che anche loro siano cresciute, nelle prime tre gare abbiamo visto che è una squadra valida e sarà una sfida bella tosta. Si difendono molto bene e sarà importante realizzare le occasioni che creeremo, dovremmo essere molto ciniche e fredde".

SPORTAL.IT | 21-06-2019 22:13