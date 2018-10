Bob Marley in campo con una squadra di calcio

Bob Marley, non stiamo scoprendo l’acqua calda nel raccontarlo, è sempre stato un appassionato di calcio. Molte immagini lo ritraggono mentre gioca a pallone, in compagnia dei componenti del suo gruppo, i ‘Wailers’, o anche semplicemente con amici. Ma probabilmente neanche lui avrebbe immaginato che un giorno un suo ritratto sarebbe apparso sulla maglia di una squadra.

Il Bohemians, squadra della massima serie irlandese con sede a Dublino, ha deciso di onorare l’eccezionale cantautore giamaicano, scomparso nel 1981 a soli 36 anni d’età per una grave malattia, dedicandogli la casacca che sarà utilizzata in trasferta nel 2019: è bianca con una banda verticale verde-giallo-rossa, colori cari a Marley e al rastafarianesimo, la religione che osservava. Il giallo rappresenta la ricchezza dell' oro d'Africa, il rosso il sangue che è stato sparso e il verde come la terra in cui crescono tutti i loro alimenti.

Bob Marley si era esibito nel 1980 al Delymount Park, lo stadio che ospita gli incontri casalinghi della formazione della capitale della Repubblica d’Irlanda. “Questo impianto è stato reso importante nel 1970 dai Thin Lizzy e dai Boomtown Rats, nel 1980 da Bob Marley, Meatloaf e Black Sabbath, negli anni ’90 da Faith No More, Sonic Youth e Red Hot Chili Peppers. Questa maglia vuole rendere omaggio a questa bella storia” ha fatto sapere, attraverso un comunicato, la dirigenza del club.

Le maglie sono state subito messe in vendita a 49 euro e sono andate subito esaurite, tanto è vero che si procederà a stamparne altre. “Ho sempre pensato che non avrei mai comprato una maglia da calcio. Ho cambiato idea” ha commentato appassionato di musica e grandissimo fan di Bob Marley, che ha il grande merito di avere portato il reggae a livelli neanche immaginabili poco prima della sua comparsa in scena.

SPORTAL.IT | 25-10-2018 13:40