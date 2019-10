Bob Morse ringrazia commosso

Al PalaBigi si è celebrata la Bob Morse Night: l'indimenticato campione statunitense ha fatto visita a Reggio Emilia per assistere al match tra Grissin Bon e OriOra Pistoia.

Dopo aver ricevuto il "Premio Intenditore" offerto da Parmareggio nell'immediato pre-partita, Morse è tornato in campo all'intervallo insieme allo storico dirigente biancorosso Gianni Pastarini, che lo ha omaggiato con una divisa ufficiale della Pallacanestro Reggiana ed una foto ricordo di Morse ai tempi delle Cantine Riunite Reggio Emilia.

Morse, chiamato in causa dallo speaker del PalaBigi Pierpaolo Zucchetti, ha preso parola al microfono ringraziando commosso il popolo reggiano per la grande accoglienza che gli ha riservato, aggiungendo di aver ancora città nel cuore e di fare sempre il tifo per la Pallacanestro Reggiana.

SPORTAL.IT | 21-10-2019 10:05