Boban junior attacca Giampaolo: il problema del Milan è lui

Non c’è pace in casa del Milan. E neanche sui social. A rendere ulteriormente antipatica una situazione già difficile è stato Rafael, il figlio di Zvonimir Boban. Che ha pensato bene di scrivere "i giocatori sono di grande qualità, il problema è l'allenatore". Un messaggio che non è passato inosservato e che sta facendo il giro del web.

Le quotazioni di Marco Giampaolo tra i tifosi rossoneri in questo momento sono piuttosto basse, per utilizzare un eufemismo: già in queste ore è iniziato a circolare l'hashtag Giampaoloout, che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni.

SPORTAL.IT | 01-10-2019 14:19