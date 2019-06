Bobo Vieri sbarba i suoi ex colleghi Zambrotta, Ambrosini e...

Bobone Vieri è una garanzia, a prescindere. E anche nella versione papà, con un lieve rigonfiamento dell’addome dovuto alla buona tavola, riesce a innescare dei meccanismi social virtuosi grazie alla sua innegabile simpatia. Una caratteristica amplificata dalle apparizioni televisive, come nel caso di Ballando con le stelle, e nel ruolo di neo papà di Stella, nata dalla storia con la moglie ex velina, Costanza Caracciolo.

Per l’ex attaccante di Inter, Juve e Nazionale, l’arrivo dell’estate coincide con il lancio di un trend (o tormentone) che – stavolta – ben si riassume nell’hashtag #Shavelikeabomber in collaborazione con una nota casa produttrice di lamette e altri prodotti per la barba.

Vieri ha lanciato il concorso, che porterà il vincitore a Miami, con la consueta marea di repliche e risposte di amici ed ex colleghi pronti a seguire l’invito di Christian.

Volete qualche esempio di chi ha avuto abbastanza brio per rispondere a tono? Guardate questo video e provate a riconoscere i vari Zambrotta, Ferrara, Ambrosini…

VIRGILIO SPORT | 12-06-2019 12:01