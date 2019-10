Boca eliminato, De Rossi in panchina

Notte triste per Daniele De Rossi: il suo Boca Juniors è stato eliminato dai rivali del River Plate nella semifinale di Copa Libertadores. Gli Xeneizes vincono per 1-0 alla Bombonera ma non riescono a ribaltare il 2-0 subito all'andata, e sono costretti a cedere il passo ai Millionarios che volano in finale, dove affronteranno la vincente della sfida tra Flamengo e Gremio.

Zero minuti per De Rossi, ancora in ritardo di condizione a causa dell'infortunio. L'ex centrocampista della Roma ha seguito la sfida dalla panchina e il tecnico Alfaro non gli ha concesso chance, attirandosi le critiche di alcuni tifosi.

SPORTAL.IT | 23-10-2019 08:51