Boca Juniors: morto a 69 anni il tecnico Miguel Angel Russo, perse col Milan finale Mondiale per club, le lacrime di Paredes

Scompare una leggenda del calcio argentino, malato da tempo era rimasto in campo fino alla fine: la veglia funebre alla Bombonera, partita rinviata

Lutto nel mondo del calcio. Miguel Ángel Russo è morto questa notte all’età di 69 anni. L’allenatore del Boca Juniors lottava da tempo con problemi di salute, dopo che gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata nel 2018. Aveva iniziato la sua battaglia qualche mese fa con difficoltà mediche che lo avevano portato a ricoveri ospedalieri nelle ultime settimane.

Una carriera trentennale

Nonostante la malattia Russo non ha mai voluto abbandonare il calcio, è rimasto in sella fino alla fine, fin quando il peggioramento delle sue condizioni non lo ha portato in ospedale in prognosi riservate. Stare dentro e fuori dal campo era uno stile di vita e alla fine era diventato la sua forza trainante. Con oltre mille partite, 16 club in otto paesi e una carriera trentennale , Russo lascia un’eredità indelebile nel mondo del calcio.

La delusione del Mundial ’86

Ambasciatore di un profilo basso e lontano dagli sfarzi, ha costruito la sua immagine fin dal suo debutto con l’Estudiantes de La Plata nel 1975 , quando Carlos Bilardo lo mandò in campo insieme a José Luis Brown e Patricio Hernández . E non è mai cambiato. Da giocatore era un centrocampista centrale duro e combattivo. L’Estudiantes fu la sua casa e la sua culla per tutta la sua carriera da giocatore. 17 presenze in Nazionale con la delusione di essere escluso da Bilardo per i Mondiali dell’86 Dopo aver appeso le scarpe al chiodo iniziò a dare lezioni al Lanús nella stagione 1989/90 , nell’ex Nacional B, e fece un enorme passo avanti riportando il Granate nella massima serie. Poi l’Estudiantes, il Rosario Central ma era un giramondo. Ha allenato Los Andes , Colón , San Lorenzo , Racing Club , Necaxa del Messico, Millonarios della Colombia, Al Nasr (Arabia Saudita), Alianza Lima del Perù e Cerro Porteño del Paraguay.

Nel dicembre 2006, sostituì Ricardo La Volpe al Boca. Il suo primo capitolo alla Ribera fu segnato dalla vittoria della Copa Libertadores 2007 grazie a una squadra spettacolare che comprendeva Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Rodrigo Palacio e altri. Quel percorso culminò nella finale del Mondiale per Club, quando persero contro il Milan per 4-2. Una stagione tanto vulcanica quanto indimenticabile.

Durante il suo periodo con i Millonarios in Colombia nel 2018, iniziò ad avere problemi di salute, dovette combattere contro un cancro alla prostata e una grave infezione contratta in ospedale. Il suo viaggio continuò: emigrò in Perù e poi in Paraguay, approdando al Boca Juniors nel 2020 e poi trasferendosi in Arabia Saudita. Yornò al club xeneize nel 2025, tra le urgenze e le difficoltà di Juan Román Riquelme, con il quale ebbe sempre un rapporto molto speciale e profondamente affettuoso.

” Il cancro mi ha insegnato che la quotidianità è unica… È una benedizione vedere gli altri crescere… Perché avere fretta? Mi lascio guidare molto dalle mie emozioni. Una mattina dirò: ‘Non posso andare oltre'”, ha detto Miguel Russo in una chat con LA NACION . E così è stato.

Paredes in lacrime

La squadra riserve del Boca Juniors stava giocando la sua partita contro il Belgrano mercoledì allo stadio Ezeiza del Boca Juniors quando, al 38′ del primo tempo si è diffusa la notizia della morte di Miguel Russo e l’arbitro ha sospeso la partita, tra sguardi di dolore e applausi da parte dei tifosi. Tra i più commossi l’ex Roma Paredes. Messaggi di condoglianze al club e alla famiglia sono arrivati da tutto il mondo del calcio. Oggi non ci saranno allenamenti. Sarà un giorno di riposo per poterlo salutare a La Bombonera . Inoltre, è stata confermata la sospensione della partita contro il Barracas Central, in programma sabato, per la 12ª giornata del torneo di Clausura. Oggi dalle 10:00 alle 22:00, e venerdì, dalle 10:00 alle 12:00, la veglia funebre di Russo si terrà nella hall del club, in Brandsen 805.