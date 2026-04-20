Il Boca batte il River Plate nel Superclasico delle polemiche, Paredes segna il gol partita e fa un gestaccio ai tifosi di casa

Al Boca basta il rigore realizzato nel finale di primo tempo dall'ex Roma per aggiudicarsi l'attesissimo match: festa e selfie a fine partita

Davanti agli 85mila dell’Estadio Monumental di Buenos Aires, nel 104esimo tutto esaurito consecutivo, il Boca batte il River Plate e si aggiudica il Superclasico. L’eroe della serata è una vecchia conoscenza della Serie A. L’ex centrocampista di Roma e Juventus, Leandro Paredes, risulta decisivo trasformando un calcio di rigore proprio allo scadere del primo tempo. Una rete pesantissima in una gara che non è mai soltanto una partita qualunque. La serata resta indimenticabile per il capitano, autore di un’esultanza da copertina in un match dove non sono mancate le polemiche.

Paredes eroe del Superclasico

Atmosfera incandescente. La solita magia di un Superclasico. Grande spettacolo sugli spalti nel prepartita, con oltre 40 tonnellate di papelitos utilizzati per accogliere le due squadre. L’episodio che ha deciso il match arriva proprio allo scadere del primo tempo. La palla spiove in area di rigore e la conclusione a botta sicura di Merentiel trova la respinta di Rivero, pronto a murare il tiro. In un primo momento l’arbitro Herrera decide di lasciar correre e indica la prosecuzione del gioco. Paredes, però, non ci sta e protesta con veemenza.

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Il direttore di gara viene richiamato dal monitor e dopo aver rivisto l’azione individua il tocco con il braccio del difensore dei Millionaires assegnando così il calcio di rigore per gli ospiti. Sul dischetto si presenta glaciale capitan Paredes, capace di spiazzare Beltran per firmare la rete dell’1-0 decisivo. L’ex Roma ha optato per una delle esultanze sfottò più famose, portandosi le mani dietro alle orecchie e baciando la maglia davanti a migliaia di tifosi biancorossi. Al termine della sfida, gli Xeneizes si sono riuniti al centro del campo: abbracci e cori per i tre punti conquistati in un trionfo celebrato anche con il selfie di squadra scattato proprio dall’ex Juve.

Primo ko del River dall’arrivo di Coudet

Paredes, tornato lo scorso anno al Boca, è il protagonista assoluto della serata, ma non solo per il gol. Il centrocampista sfodera una gran prestazione fin dalle prime battute di gioco. Il River era partito meglio ma ha presto pagato a caro prezzo le fragilità a centrocampo palesando difficoltà a trovare le giuste linee di passaggio interne. Ad aggravare la situazione ci ha pensato l’infortunio accusato dopo appena 15 minuti da Sebastian Driussi. Il Boca ha saputo pazientare con calma per poi affidarsi al destro del capitano.

Il River ha continuato a spingere, ma senza alcuna idea concreta di fronte a un Boca capace di tenere botta fino al triplice fischio. Una sfida tesa ed equilibrata che regala agli Xeneizes tre punti fondamentali per restare in scia di Estudiantes e Velez Sarsfield in cima al gruppo A. Delusione, invece, per il River Plate al primo passo falso dall’arrivo di Coudet in panchina. I padroni di casa sprecano infatti la clamorosa chance di raggiungere momentaneamente l’Independiente Rivadavia in testa al gruppo B.

Polemiche nel finale

Non sono mancate le polemiche. Nel finale, durante l’ultima azione, Lautaro Blanco avrebbe spinto da dietro Martinez Quarta, franato in area di rigore. Il River Plate ha chiesto a gran voce l’intervento del VAR, mentre dagli spalti scendeva inesorabile il popolare coro “Chiqui Tapia boton”. L’arbitro Herrera ha però deciso di lasciar correre senza ricorrere al monitor. Un episodio dubbio che lascia spazio a pesanti polemiche.

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