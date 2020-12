Bocchini: "Frosinone? Qui soffrirebbe anche il Lecce..."

Con Fabrizio Castori squalificato è toccato al vice allenatore Riccardo Bocchini commentare il pareggio per 0-0 strappato dalla Salernitana sul campo del Frosinone. I granata hanno raccolto solo due punti nelle ultime tre partite, ma i pareggi contro due big come i ciociari e il Lecce soddisfano lo staff tecnico granata: “Venire a giocare a Frosinone in questo modo, creando anche qualche occasione, non era facile – ha detto Bocchini – Credo che nemmeno il Lecce venga qui con la convinzione di vincerla a priori. Siamo consapevoli della nostra crescita, ma dobbiamo ancora migliorare: soprattutto cercare di giocare più in verticale, e questo lo possiamo fare grazie alle qualità di Djuric”.

Segue poi un’analisi della prima parte di stagione: “Siamo partiti ad agosto con un gruppo nuovo, stiamo mettendo giorno dopo giorno dei mattoni che ci permetteranno di continuare il percorso di crescita. In queste ultime settimane abbiamo incontrato squadre forti che venivano da periodi positivi. Ogni partita è diversa e a differenza della trasferta di Brescia dove siamo andati un po’ molli, contro Lecce e Frosinone siamo scesi in campo con la giusta convinzione. Queste prestazioni ci permettono di aumentare l’autostima”.

“Il rigore nel finale di gara? Se hanno fischiato qualche giorno fa quello alla Juve, allora su questo si può discutere – la conclusione – La prossima partita con la Virtus Entella sarà sicuramente più difficile di questa. Loro sono una squadra ferità, in difficoltà e daranno il massimo. Alla fine del match i ragazzi non erano soddisfatti perché sapevano di aver fatto una buona prestazione”.

OMNISPORT | 19-12-2020 11:03