Bode Miller fa nascere i suoi gemelli: il racconto su Instagram

Bode Miller ha voluto condividere la sua grande gioia e l’incredibile esperienza legata alla nascita dei suoi gemelli, venuti al mondo il 7 novembre scorso. Una scelta di vita, quella affrontata con sua moglie Morgan Beck, ex pallavolista e di beach volley, dopo la perdita tragica della loro Emeline, scomparsa ad appena 19 mesi.

Allora, Bode e sua moglie aspettavano il loro secondo figlio, Easton, nato a ridosso del dramma che ha sconvolto la famiglia del campione ma quanto avvenuto, in occasione dell’arrivo dei gemelli, è stato straordinario quanto imprevedibile.

Come racconta lo stesso Miller su Instagram, i bimbi sono nati in seguito ad un parto spontaneo grazie alla prontezza e alla disponibilità di Miller e della nona, ostetrica in pensione che ha deciso di intervenire a causa di una circostanza inaspettata.

Le ostetriche che avrebbero dovuto aiutare la moglie di Miller nel parto erano in ritardo, costringendo Bode e la nonna a intervenire attivamente. “La nascita dei gemelli è stata una delle cose più pazzesche che mi sia mai capitata – ha raccontato il 42enne campione olimpico al programma Today – perché avevamo deciso di farli nascere in casa, ma nessuna delle ostetriche è arrivata in tempo e quando finalmente sono arrivate, i bambini erano già in braccio a me e a mia mamma”.

“Mia mamma ha fatto l’ostetrica, ma erano più di vent’anni che non faceva nascere bambini e non lo aveva mai fatto con dei gemelli – ha continuato infatti l’ex sciatore, che ha poi condiviso le foto dei gemelli su Instagram – . E anche se eravamo abbastanza calmi e tranquilli, non eravamo certo pronti per far nascere due gemelli in casa senza assistenza, ma è successo tutto in fretta ed è stata una vera magia”.

Oltre ai gemelli, la coppia ha altri figli: Easton Vaughn Rek (13 mesi) e Nash Skan (4 anni) e la piccola di 19 mesi scomparsa, Emeline, che vanno ad aggiungersi a Neesyn Dace (11) e Nathaniel (6), che Miller ha avuto da precedenti relazioni.

VIRGILIO SPORT | 14-11-2019 12:03