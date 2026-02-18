Bodo Glimt-Inter, formazioni ufficiali: le decisioni di Chivu su Calhanoglu, Thuram e Bastoni

Il tecnico nerazzurro punta ancora sul difensore dopo le polemiche per l'espulsione di Kalulu, il regista turco ritorna titolare dopo l'infortunio e Pio Esposito affiancherà Lautaro Martinez in attacco

Parola d’ordine, vietato sottovalutarli. Perché stiamo pur sempre parlando di una squadra che nelle ultime due giornate di regular season ha battuto Manchester City e Atletico Madrid, non proprio due formazioni da dopolavoro ferroviario. Per l’Inter non sarà una passeggiata all’Aspmyra Stadion, casa del Bodo Glimt.

Inter nel freddo di Bodo

Non soltanto per il valore dell’avversario, ma anche per il clima: caldo sugli spalti, freddo in campo. Temperatura prevista questa sera, -5 gradi. Il Bodø/Glimt negli ultimi due mesi ha giocato soltanto due partite, mentre nello stesso periodo i nerazzurri di Chivu ne hanno disputate 15. L’Eliteserien inizia il 14 marzo e finisce a dicembre, il clima norvegese non ammette repliche, e la squadra di Kjetil Knutsen non è nuova a imprese europee. Ne sa qualcosa la Lazio, eliminata nei quarti di finale di Europa League dell’anno scorso. Dunque, attenzione massima.

Il fortino del Bodo Glimt

Campo sintetico, squadra reduce dal “richiamo” di preparazione invernale svolto a Marbella, 4-3-3 iper-aggressivo che a volte causa voragini in difesa ma spesso manda fuori giri le squadre più tecniche, come sa bene Pep Guardiola. Perno del gioco è Patrick Berg, lui e Hauge gli uomini chiave sperando nei gol di Høgh. Nelle ultime 6 stagioni di coppe europee nel suo Aspmyra Stadion il Bodø/Glimt ha vînto 32 partite su 43, un clamoroso 75%: tra le vittime nomi illustri, oltre ai già citati City, Atletico e Lazio: Roma (due volte), Porto, Besiktas, Olympiacos, Stella Rossa.

Inter, voltare pagina dopo la Juve

Adesso tocca all’Inter, reduce dalle fatiche fisiche e mentali della partita interna contro la Juventus: la squadra di Chivu domina il campionato italiano ma in Europa ha avuto diversi passi falsi, ma oggi non è una partita che si possa sbagliare.

Le scelte di Chivu

Tornerà Calhanoglu, Pio Esposito sarà titolare al fianco di Lautaro Martinez. In porta ancora Sommer, sebbene non abbia convinto in occasione del 2-2 di Locatelli, in difesa toccherà ad Acerbi nel mezzo. Bastoni braccetto di sinistra, sperando che abbia voltato pagina dopo quanto successo sabato, a destra Akanji ha vinto il ballottaggio con Bisseck e Darmian. Intoccabile Dimarco a ainistra, a destra conferma per Luis Henrique mentre Sucic consentirà a Zielinski di tirare un po’ il fiato.

Le formazioni ufficiali

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All.: Knutsen.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, A. Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All.: Chivu.