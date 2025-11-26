Le ultime notizie sul rientro in volo dalla Norvegia dei bianconeri protagonisti di una vittori in Champions attesa ma assai complicata

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La trasferta norvegese pare non conoscere la sua conclusione, a causa delle avverse condizioni meteo che hanno condizionato e non poco i programmi di Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, e Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy, arrivati in auto ieri dalla vicina Svezia. Oggi la neve continua a influire su meteo e traffico aereo sui voli da e per Bodo e di conseguenza il rientro in Italia della Juventus.

Tratte cancellate o aerei fermati prima del decollo, per via della situazione di profonda incertezza. Nel programma dei bianconeri era prevista la notte in città dopo la partita e la partenza in mattinata, ma pare sia già stata rinviata per ragioni evidenti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bodo-Juve, difficoltà meteo

Le previsioni non aiutavano alla vigilia e così è stato anche ieri sera, quando Comolli e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini sono stati costretti a raggiungere Bodo in macchina da una località svedese dove erano stati fatti atterrare, a causa del maltempo. Un autentica piccola Odissea per le vie della Scandinavia, tra venti, gelo artico e la neve per raggiungere l’impianto sportivo di Bodo dove hanno assistito al match della Juventus.

Neve, raffiche glaciali mettono ancora a rischio il traffico aereo oggi. Sono un migliaio i passeggeri in attesa e un numero imprecisato di voli è stato cancellato o si trova in stand by. E il decollo del charter della Juve, post vittoria, previsto intorno a mezzogiorno, è stata rimandato e probabilmente sarà programmato di nuovo per le 13:15-13:30.

La pista ghiacciata e le forti raffiche di vento artico di certo non agevolano decollo e atterraggio e, inoltre, invitano alla sicurezza.

La situazione rinvio partenza

Il volo della Juventus è previsto per le 13.30, i giocatori sono attesi all’imbarco (intorno alle 12.30 è arrivata solo l’Under 20 di Padoin e qualche minuto dopo anche Darren Burgess, Director of Performance del club bianconero, e una parte dello staff di Spalletti, tra cui il vice Domenichini, sono entrati nel gate dello scalo norvegese).

Stando a quel che riporta Tuttosport, è stato liberato un intero gate solo per favorire un comodo approdo della squadra. La partenza è stata già posticipata per via delle difficoltà legate a visibilità e a pista ghiacciata.

Tifosi della Juve in aeroporto in attesa di partire

Inconvenienti che riguardano soprattutto i tifosi bianconeri, presenti ieri sera allo stadio di Bodo per sostenere la squadra, e che si trovano in attesa di capire se e quando lasceranno la Norvegia per fare ritorno in Italia dopo aver passato la notte in città