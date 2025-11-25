Le informazioni utili sulla quinta giornata della League Phase di Champions: tutto su formazioni, arbitro e diretta tv e streaming del match dei bianconeri di questa sera

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Anche sul versane Champions, è arrivato il confronto decisivo dopo l’avvicendamento in panchina che ha deciso l’attuale assetto della Juventus. Luciano Spalletti, neo allenatore, è chiamato a sovvertire l’andamento alquanto deludente della compagine bianconera che, giunti alla quinta giornata della fase campionato della Champions League 2025/26 non ha brillato, francamente. In questa edizione della massima rassegna europea manca ancora la vittoria, con il suo bagaglio di punti utili alla classifica, al cammino nella competizione e agli stessi introiti. Appuntamento, dunque, questa sera con la trasferta norvegese che vedrà salvo complicazioni meteo Bodo-Juventus in campo a partire dalle ore 21.

La situazione del Bodo e della Juventus

L’entusiasmante 4-4 in rimonta contro il Borussia Dortmund al debutto in Champions è ormai un ricordo alquanto remoto. I pareggi a seguire e la sconfitta contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu hanno garantito un bottino parziale e non certo da prima della classe per i bianconeri. All’esordio in Champions, lo stesso Spalletti non è riuscito ad imprimere la svolta contro lo Sporting Lisbona racimolando un pari che non ha risollevato le sorti in Europa della compagine bianconera. Contro il Bodo/Glimt, avversaria non invincibile che milita nella massima serie della gelida Norvegia (l’incognita meteo avrà il suo peso), deve trovare la prima, autentica vittoria nel percorso della competizione, utile a garantire una posizione ancora sicura. L’univa vera incognita il meteo, posto che dalle comunicazioni ufficiali, si tratta di un match che comunque è programmato in fascia serale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ricapitolando, dunque, di seguito riportiamo le informazioni utili per seguire la sfida in calendario questa sera, 25 novembre:

Partita: Bodo/Glimt-Juventus

Diretta: Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4k

Streaming: SkyGO , Now

, Data: 25 novembre 2025

Orario: 21

Competizione: Champions League

Dove vedere Bodo/Glimt-Juventus in diretta tv

Per quanti intendere seguire in diretta la sfida tra Bodo/Glimt e Juventus, partita valida per la quinta giornata di Champions, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4k.

La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, il commento all’ex juventino Giancarlo Marocchi, inviato Giovanni Guardalà, mentre la diretta gol verrà effettuata da Federico Zancan.

Dagli studi, ampio spazio dedicato a pre e post partita con Champions League Show, condotto da Mario Giunta per lo studio delle 18 e gli appuntamenti serali del mercoledì, e il ritorno di Federica Masolin per i pre e postpartita serali del martedì a partire da questa sera. In studio, insieme a Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero, Faouzi Ghoulam e Mario Giunta.

Dove vedere Bodo-Juventus in streaming

Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Roma e Rangers in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto.

Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento del medesimo gruppo.

DOVE VEDERE IN DIRETTA TV E STREAMING BODO-JUVENTUS

Probabili formazioni

Passiamo al capitolo probabili formazioni. Con inevitabili difficoltà legate all’ultimo forfait di Gatti, Spalletti deve rimaneggiare soprattutto il reparto arretrato della Juventus che per questa trasferta vede Di Gregorio tra i pali, davanti a lui Kalulu, Kelly, Koopmeiners. Linea di centrocampo a a tre con Conceicao e Yildiz dietro a Vlahovic. Formazione tipo per i norvegesi di Knutsen, preoccupato anh’egli dalle condizioni meteo in serata. Di seguito l’undici più probabile al momento:

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Blomberg, Berg, Fet; Auklend, Høgh, Hauge. All. Knutsen.

Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Blomberg, Berg, Fet; Auklend, Høgh, Hauge. All. Knutsen. JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

L’arbitro, VAR e AVAR

La sfida Bodo-Juventus sarà diretta da un altro arbitro esperto come l’olandese Danny Makkelie. Gli assistenti saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries, mentre Allard Lindhout sarà il quarto uomo. AlvVar il belga Bram Van Driessche, mentre l’avar sarà lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez.