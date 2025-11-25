Bodo Glimt-Juventus, le formazioni ufficiali: Spalletti rivoluziona la squadra, le decisioni su Yildiz, Vlahovic e Thuram

Il tecnico schiera il tridente McKennie-Conceicao-Openda, panchina per David; a centrocampo Adzic al posto del francese, terzetto difensivo confermato. Disavventura per Comolli e Chiellini

Non sono ammessi margini di errore, questa sera, neve o non neve: Cambiaso e Spalletti lo hanno detto chiaramente, il mondo Juve lo sa perfettamente. In Norvegia servono i tre punti, altrimenti la possibilità di andare avanti in Champions League è bella che sfumata.

Juventus, i cambi di Spalletti

Il tecnico lo ha annunciato in conferenza: ci saranno alcuni cambi, ciò significa che vuole delle risposte da chi ha giocato di meno. A cominciare da Perin, che giocherà al posto del tutt’altro che irreprensibile Di Gregorio; nel reparto difensivo scelte obbligate, visti gli infortuni di Bremer e Rugani e la febbre di Gatti. Si resta con la linea a tre Kalulu-Kelly-Koopmeiners, l’impiego della difesa a quattro è ancora rinviato.

Spalletti punta su Adzic

A centrocampo novità in particolare sugli esterni: titolare Cambiaso, resta da capire se a destra o a sinistra. Il ballottaggio infatti è tra Kostic e Joao Mario, con eventuale spostamento del terzino a seconda che giochi il serbo o il portoghese. Nel mezzo si va verso la conferma di Locatelli, al suo fianco dovrebbe agire Adzic, per il quale Spalletti ha speso belle parole in conferenza. Turno di riposo per Thuram, che da un po’ di tempo non appare nelle migliori condizioni di forma.

Openda in attacco

In attacco, paradossalmente, il punto fermo dovrebbe essere McKennie, che potrebbe agire sul centro-sinistra: ciò significa turno di stop per Yildiz, richiamato dal tecnico toscano ad una maggiore “connessione” con i compagni anche stando in panchina. Riposo annunciato invece per Vlahovic, che ha stretto i denti a Firenze: al centro dell’attacco ci sarà Openda e non David, fermo restando che ci dovrebbe essere una staffetta tra i due. Sul centro destra probabile l’inserimento di Conceicao dal primo minuto, con Zhegrova pronto a subentrare.

Bodo-Juventus, le formazioni

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Brunstad Fet, Berg, Evjen; Auklend, Høgh, Hauge. All. Knutsen

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Adzic, Kostic; Conceiçao, McKennie; Openda. All. Spalletti

Disavventura sulla neve per Comolli e Chiellini

Disavventura per Giorgio Chiellini e Damien Comolli, i due dirigenti della Juventus che stanno raggiungendo la squadra di Luciano Spalletti a Bodo per assistere alla sfida di Champions League in programma questa sera. L’amministratore delegato bianconero e il suo braccio destro sono atterrati in Svezia e il loro viaggio in aereo si è interrotto: le fitte nevicate che si stanno abbattendo su Bodo hanno costretto a chiudere l’aeroporto. Di conseguenza, Comolli e Chiellini si sono ritrovati a dover cambiare i programmi, con il viaggio verso la sede della gara della Juve che proseguirà in auto per quasi 400 chilometri. La sfida però non sarebbe a rischio rinvio, con il terreno sintetico dell’Aspmyra Stadion che è tenuto sotto stretta osservazione dagli inservienti dell’impianto.