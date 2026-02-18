Bodo-Inter: formazioni, orario, dove vederla in tv e in streaming, Champions League 2025-2026

L'Inter sfida il Bodo nella gara valida per l'andata dei playoff di Champions League: tutte le info e i canali per seguire la sfida

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

L’Inter riprende il suo percorso europeo. Dopo aver sfiorato i playoff diretti per qualche minuto nell’ultima giornata del girone unico, i nerazzurri si ritrovano a giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League contro il Bodo/Glimt. Giorni di avvicinamento tutt’altro che facile per l’ambiente dopo la simulazione di Bastoni nel derby d’Italia contro la Juve che ha scatenato il processo mediatico. Persino l’allenatore del Bodo ne ha parlato con termini poco gentili nei confronti del difensore. Ma ora conta solo il campo.

La situazione dell’Inter

Messe alle spalle le varie discussioni per quanto successo a San Siro, l’Inter pensa solo a mettere in discesa la doppia sfida contro il Bodo/Glimt. La gara valida per l’andata dei playoff di Champions League si gioca sul temuto sintetico in Norvegia, che tra le italiane ha diverse “vittime”, Roma e Lazio su tutte.

La Juventus lo ha espugnato durante il girone unico, e ora l’Inter vorrà fare la stessa cosa per mettersi nella miglior posizione possibile in vista della gara di ritorno a San Siro in programma la prossima settimana.

Partita: Bodo/Glimt-Inter

Data: 18 febbraio

Orario: 21

Diretta Tv: Amazon Prime Video

Streaming: Amazon Prime Video

Competizione: Champions League

Dove vedere Bodo-Inter in tv

Per quanto riguarda la diretta televisiva, sarà possibile seguire la sfida tra il Bodo/Glimt e l’Inter in esclusiva su Amazon Prime Video. L’emittente televisiva ha infatti l’esclusiva sulla miglior partita del mercoledì anche nel turno dei playoff. La telecronaca della sfida di Champions League è stata affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Prima del match, l’ampio pre partita condotto da Giulia Mizzoni che avrà al suo fianco Julio Cesar, Luca Toni e Claudio Marchisio.

Bodo-Inter in streaming

Seguire Bodo/Glimt-Inter in streaming sarà permesso solamente agli abbonati di Amazon Prime Video. Si potrà vedere la partita sia sul sito ufficiale dell’emittente televisiva, che sull’app mobile scaricabile su dispositivi come smartphone e tablet.

Probabili formazioni

Non ci si aspetta nessun problema di formazione per l’Inter che si affida al solito 3-5-2. Pochi i cambi rispetti alla formazione titolare schierata contro l’Inter. Calhanoglu dovrebbe tornare a giocare dal primo minuto dopo il rientro dall’infortunio (contro la Juve era entrato a partita in corso). Possibile cambio anche in attacco, dove Thuram dovrebbe lasciare il posto a Pio Esposito: l’attaccante italiano viene dal gol contro la Juve ed è in uno stato di forma importante.

In casa Bodo/Glimt occhio all’ex Milan Hauge, uno dei pericoli maggiori dei norvegesi. Con i suoi gol ha trascinato la squadra ai playoff di Champions League e ora vuole continuare a scrivere la storia.

BODO/GLIMT (4-3-3) : Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All.: Knutsen.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito. All.: Chivu.

L’arbitro di Bodo-Inter