Boga, c'è la fila: la risposta del Sassuolo

Per Jeremie Boga, autore tra l'altro di un gran gol ai danni della Juventus domenica all'Allianz Stadium, c'è la fila. Piace a Fiorentina, Napoli, Roma e Torino.

Il Sassuolo, tuttavia, non intende privarsi del calciatore, almeno non nella finestra di mercato invernale. "Rimarrà con noi così come rimarranno tutti i giocatori migliori. A gennaio puntiamo a rinforzare la nostra rosa e non a smontarla. Nessuna cifra ci potrà far cambiare idea" ha tagliato corto ai microfoni di Radio Rai Giovanni Carnevali, amministratore delegato neroverde.

SPORTAL.IT | 02-12-2019 12:21