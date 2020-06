Boga, il Napoli ha fatto la sua mossa

Il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Rossi ha rivelato che il Napoli si è già mosso per Boga: "Giuntoli ci ha contattato, ci sono anche altri interessamenti ma ora pensiamo al campionato e alla ripresa", sono le parole a Sky.

Il futuro di De Zerbi: "La sua permanenza non dipende dalle ultime partite. Roberto ha tutte le carte in regola per ripetere ciò che altri allenatori hanno fatto qui, vedi Allegri, Pioli e Di Francesco. Parliamo di un allenatore di grande futuro e noi devo dire che saremmo molto contenti di continuare insieme. De Zerbi è un ragazzo serio che dice le cose in faccia. Siamo fiduciosi e il nostro rapporto è splendido".

La possibile partenza di Berardi: "Domenico è cresciuto molto sotto l'aspetto umano, si è affermato da giovanissimo, adesso credo che sia pronto per fare tutto, sia sotto l'aspetto tecnico che su quello umano. Ha numeri impressionanti sotto il punto di vista dei minuti giocati, dei gol e degli assist. Noi siamo bottega cara, venire a chiedere Berardi non sarà facile per nessuno".

SPORTAL.IT | 15-06-2020 16:09