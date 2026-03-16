Boga: quando il mercato di gennaio sorprende davvero

Jeremie Boga è arrivato alla Juventus quasi in sordina, negli ultimi giorni di mercato e con la formula del prestito gratuito. Un’operazione considerata di contorno, che però in poche settimane ha cambiato prospettiva. Senza mai partire titolare, l’ivoriano ha già inciso in momenti decisivi: il gol che ha tenuto viva la Juve a Roma sul 3-1, la rete contro il Pisa, l’assist al 96’ con la Lazio e la zampata contro l’Udinese. Gol pesanti, non semplici comparsate. Non è più il Boga elettrico visto nel Sassuolo di De Zerbi: oggi è un giocatore più maturo e funzionale, capace di accendersi quando le partite si allungano e gli spazi aumentano. Il riscatto costa 4,8 milioni: con questo rendimento, non esercitarlo sarebbe quasi un paradosso. Intanto si candida già come uno dei colpi più incisivi dell’ultimo mercato invernale.

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