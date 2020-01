Boga rilancia il Sassuolo: Torino ko

Dopo tre sconfitte consecutive, il Sassuolo allenato da Roberto De Zerbi ottiene la sua prima vittoria del 2020 grazie a una bella rimonta in casa contro il Torino. 2-1 il punteggio finale a favore dei neroverdi.

Partita complessa, per la prima ora, per i padroni di casa: il Torino passa in vantaggio al 20′ con una sfortunata carambola tra il portiere Consigli e Manuel Locatelli su botta di prima di Rincon, e i granata resistono grazie al loro consueto gioco pragmatico.

Al 61′, però, arriva la svolta della partita: un filmine da fuori area di Jeremie Boga permette agli emiliani di trovare il pareggio, ed è lo stesso esterno ivoriano a servire, dopo una splendida volata sulla sinistra, un liberissimo Domenico Berardi che trova la rete del 2-1 al 73′.

Grazie ai tre punti conquistati, il Sassuolo respira in classifica e sale al quattordicesimo posto, a quota 22 punti. Brutta battuta d’arresto invece per i granata, costretti a fermarsi per la prima volta nel nuovo anno solare dopo le vittorie contro Roma e Bologna in campionato e Genoa (ai rigori) in Coppa Italia.

SPORTAL.IT | 18-01-2020 20:00