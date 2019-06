Bogdan, il Torino fa sul serio

Dopo aver sfiorato la partecipazione all'Europa League, il Torino di Mazzarri si muove sul mercato con l'obiettivo di migliorarsi per puntare nella prossima stagione a un piazzamento europeo. Viste le difficoltà ad arrivare a Juan Jesus della Roma, il brasiliano percepisce un ingaggio elevato per le casse della società granata e non gradisce appieno la destinazione, il nome delle ultime ore è quello di Luka Bogdan, ventitreenne difensore attualmente in forza al Livorno e autore di una buona stagione in serie B.

Sul giocatore la concorrenza è folta, il croato infatti interessa anche alla stessa Roma, al Napoli e soprattutto al Sassuolo. Ma, muovendosi per tempo, il Torino conta di strappare il sì e regalare a Mazzarri il primo acquisto della stagione 2019/2020.

SPORTAL.IT | 10-06-2019 17:33