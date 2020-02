Bojinov da record: squalificato senza esordire

Una giornata di stop per cinque calciatori in B tra cui il bulgaro del Pescara Valeri Bojinov: è stato espulso dalla panchina nel corso della gara di Crotone.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOJINOV Valeri Emilov (Pescara): per avere, al 26° del primo tempo, dalla panchina, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un Assistente.

PIRRELLO Roberto (Trapani): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALKOVEC Jure (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IEMMELLO Pietro (Perugia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

ROCCA Michele (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SPORTAL.IT | 25-02-2020 16:25