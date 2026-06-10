Bolelli non è pronto e ad Halle con Vavassori giocherà Pavlasek. Forfait anche di Fils: Wimbledon a rischio

Pioggia di ritiri sul circuito: ad Halle non giocherà neppure Fils, che ha già saltato il RG e che da quasi un anno è nei guai. Bolelli punta a rientrare a Wimbledon.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

È evidente ormai che ai piani alti dell’ATP qualche domanda se la dovranno pur fare. Perché la pioggia di ritiri che si sta abbattendo sul circuito è un problema che coinvolge tutti, dall’ente che gestisce il calendario professionistico fino ai poveri organizzatori, che si ritrovano gravati di costi importanti che senza certi grossi calibri rischiano di non poter essere coperti. Al Queen’s ad esempio i forfait dilagheranno: già mancava Alcaraz, già mancherà Sinner (che sarebbe dovuto andare ad Halle, ma che giocherà soltanto a Wimbledon nella stagione sull’erba), poi si sono aggiunti anche Musetti, Rune, Draper, Vacherot, giusto per citarne alcuni. Ma l’elenco s’è allungato ulteriormente con il forfait ad Halle di Arthur Fils, che ormai però sta più fuori che dentro il campo.

Fils, un forfait tira l’altro: anche Wimbledon torna a rischio

La storia dell’attuale numero uno del tennis francese è nota a tutti. Lo scorso anno, da agosto in poi, nessuno ha più avuto modo di vederlo giocare, complice un problema serio alla schiena che di fatto ha azzoppato tutta la seconda parte di stagione. E se a inizio 2026 era partito senza forzare troppo, ad esempio rinunciando a giocare gli Australian Open (motivando la scelta col fatto di non sentirsi ancora pronto per competere nel migliore dei modi), dopo una discreta stagione sul rosso, culminata con la vittoria nel ATP 500 di Barcellona, ecco nuovamente l’annuncio di un forfait, complice un problema all’anca che ne mette a serio repentaglio anche la partecipazione a Wimbledon, dopo essersi visto costretto a saltare già il Roland Garros (si era infortunato giocando contro Andrea Pellegrino a Roma).

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È l’ennesimo forfait pesante per un torneo che almeno però vedrà al via Sascha Zverev, fresco vincitore del Roland Garros, a differenza del Queen’s dove praticamente la testa di serie numero uno potrebbe diventare Alex de Minaur, attuale numero 9 del ranking, con Lehecka (14), Norrie (22) e Davidovich-Fokina (22) a seguire.

Bolelli punta Wimbledon e Vavassori si tiene allenato

Ad Halle non ci sarà neppure Simone Bolelli, che avrebbe voluto testarsi sull’erba nel classico torneo di doppio in coppia con Andrea Vavassori. Il problema alla caviglia destra che ha costretto Chicco alla resa nella semifinale del Roland Garros (è rimasto in campo fino alla fine, ma chiaramente Zeballos e Granollers hanno approfittato della sua limitata mobilità) richiede ancora un po’ di tempo prima di potersi considerare superato, e pertanto l’intenzione di Bolelli è quella di tornare a far coppia con Wave direttamente sull’erba di Church Road.

Così ad Halle, per tenersi comunque allenato, Vavassori giocherà assieme ad Adam Pavlasek, giocatore della Repubblica Ceca, numero 47 nel ranking di doppio (non ha classifica in singolare). Per Vavassori sarà la quarta combo stagionale dopo quella con Erler a Indian Wells e con Berrettini a Montecarlo, cambi resisi necessari per via del lutto familiare che aveva costretto Bolelli a rientrare in Italia.