Bolelli e Vavassori, titolo ed emozioni: la dedica di Simone al papà, Andrea in lacrime. Paolini-Errani e Sinner: l’Italia sogna

Il doppio azzurro conquista il nono titolo della loro carriera e primo 1000: battuta in finale la coppia Heliovaara-Patten. Domani toccherà al doppio Errani-Paolini e a Sinner andare a caccia di uno strepitoso tris

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La vittoria più importante nel momento forse più difficile. Andrea Vavassori e Simone Bolelli vincono il primo Masters 1000 della loro carriera a Miami superando nettamente la coppia formata dal finlandese Heliovaara e dal britannico Patten. Un successo che arriva dopo la rinuncia di Bolelli a Indian Wells con il veterano azzurro che ha dovuto dire di no al torneo per problemi familiari. E alla fine del match questo momento difficile lo ha portato a esternare tutte le sue emozioni.

Bolelli: la dedica al papà

La decisione di Simone Bolelli di rinunciare al torneo di Indian Wells aveva fatto discutere e preoccupare i tifosi della coppia italiana. C’era addirittura il timore di una separazione prima che arrivasse la motivazione dietro la decisione del veterano azzurro che si è fermato per motivi personali. L’azzurro sta vivendo un momento molto difficile nella sua vita provata come dimostrato proprio alla fine della finale del Miami Open. Le emozioni sono fortissime, Andrea Vavassori fa fatica a trattenere le lacrime. E ad alzare il livello delle emozioni è arrivata la dedica di Bolelli con la firma sulla telecamere: “Resisti papà, per te Dani”.

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Le parole di Simone dopo il match

Una vittoria importante per gli azzurri che conquistano il primo titolo Masters della loro carriera proprio a Miami. L’emozione di Simone Bolelli è evidente al microfono, arrivano in complimenti di rito per gli avversari poi arrivano anche le parole che gli provocano un groppo in gola: “Un Masters 1000 mancava nella nostra carriera, era uno dei nostri obiettivi ed è bello essere riusciti a farlo qui a Miami dove ci sono anche tanti italiani sugli spalti. Voglio dedicare questa vittoria ai miei genitori e in particolare a mio padre che sta vivendo un momento molto complicato”.

L’Italia sogno uno storico tris

La vittoria di Andrea Vavassori e Simone Bolelli apre un fine settimana decisamente importante per l’Italia. Il doppio azzurro conquista un trofeo importante a Miami, ma per il tricolore c’è ancora molto in ballo a cominciare dalla finale di doppio femminile con Sara Errani e Jasmine Paolini che domani sfidano una delle coppie più in forma del circuito femminile, quella formata dalla statunitense Townsend e dalla ceca Siniakova che avevano battute le azzurre nelle semifinali del torneo di Indian Wells. Poi toccherà a Jannik Sinner scendere in campo per provare a bissare il successo che aveva conquistato a Miami nel 2024 nella finale contro il ceco Lehecka.