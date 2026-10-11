Bolelli e Vavassori, annuncio a sorpresa: addio a fine anno. Niente slam e l’Italia perde una coppia d’oro: i motivi della separazione

Nel corso del torneo di Shanghai, Bolelli ha rivelato l’addio a fine stagione con l’Italia che perde una delle coppie di doppio più vincenti di sempre con 10 titoli conquistati

Un annuncio a sorpresa, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si separeranno a fine stagione, la rivelazione è arrivata a Shanghai dove i due azzurri sono usciti di scena contro la coppia formata da Metkic e Krajcek al terzo set. L’Italia perde una delle sue coppie di doppio più vincenti di sempre.

L’annuncio di Simone Bolelli

La stagione 2026 volge al termine ma Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno ancora degli obiettivi da raggiungere come la qualificazione alle ATP Finals. A Shanghai è arrivata un’eliminazione che fa male ma che comunque non pregiudica le possibilità di due azzurri di arrivare a Torino. Ma a sorpresa dopo la prova, ai microfono di Spazio Tennis, Bolelli annuncia la separazione imminente alla fine del 2026: “Lo slam insieme a Vavassori non so se arriverà. Abbiamo preso delle decisioni, credo che ci separeremo a fine stagione. Il fuoco ce l’ho ancora ma lo Slam non è un’ossessione per me. Se arriverà bene ma a prescindere cercherà sempre di dare il massimo”.

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I titoli della coppia d’oro italiana

L’Italia perde una coppia d’oro, uno dei doppi più vincenti nella storia del nostro tennis che però non è riuscito a tagliare il traguardo più desiderato: quello di vincere un trofeo dello Slam. Simone Bolelli e Andrea Vavassori insieme hanno conquistato 10 titoli con i due più importanti che sono arrivati proprio nel corso di questa stagione grazie alle vittorie nei Masters di Miami e soprattutto agli Internazionali d’Italia con l’entusiasta pubblico di Roma. Lo slam, invece, è sempre sfuggito per un soffio con i due azzurri che hanno perso tutte e tre le finali disputate: 2 agli Australian Open e 1 al Roland Garros.

I motivi della separazione

I due azzurri non hanno però rivelato i motivi che li ha portati a questa separazione a sorpresa. Nonostante la vittoria di due Masters 1000, il 2026 è stato senza dubbio l’anno più complicato per la coppia, reso ancora più difficile dalla tragedia personale che ha colpito Bolelli che ha perso il padre. Al momento Simone che ha appena compiuto 41 anni non sembra intenzionato a pensare al ritiro e potrebbe ancora andare avanti ma non ha ancora annunciato con chi giocherà. A poche ore dall’annuncio Andrea Vavassori, che viene considerato come uno dei migliori doppisti del circuito, ha già un nuovo compagno. Si tratta di uno dei più esperti doppisti in circolazione: il salvadoregno Marcelo Arevalos.