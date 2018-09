Bologna a secco, Inzaghi: "Noi sfortunati"

Peggior impatto di ritorno con la Serie A Pippo Inzaghi non poteva viverlo.

Il suo Bologna mette insieme un punto nelle prime tre partite, concluse senza segnare l’ombra di un gol. Non era mai successo nella gloriosa storia dei rossoblù in Serie A, ma il tecnico degli emiliani, che ha commentato la gara contro l'Inter ai microfoni di 'Sky Sport', non si scoraggia e non boccia la prova dei suoi nonostante il pesante ko: "Per settanta minuti non abbiamo subito niente, anzi l'occasione migliore era stata la nostra, siamo andati sotto nel nostro momento migliore. Dobbiamo ripartire da qua, dispiace perdere una partita così per 3-0, anche se non dobbiamo dimenticare che abbiamo affrontato una grande squadra”.

“Se non prendevamo il primo gol forse non avremmo subito gli altri, siamo stati sfortunati. Abbiamo tanti giocatori nuovi, non scoraggiamoci” ha concluso 'Super Pippo'.

SPORTAL.IT | 01-09-2018 21:20