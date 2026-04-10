Bologna-Aston Villa, moviola: rabbia per rete annullata, dubbi sul gol di Kosna e sul 3-1 a tempo scaduto

La prova dell’arbitro Scharer al Dall’Ara nell’andata dei quarti di Europa League analizzata al microscopio, il fischietto svizzero ne ha ammoniti tre

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Che non sia stata una gara semplice quella del Dall’Ara lo testimoniano i 16 falli fischiati solo nel primo tempo ma per l’arbitro Scharer ci sono stati diversi episodi contestati. Vediamo cosa è successo.

Bologna-Aston Villa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara, Primo giallo al 14′: è per Lucumi per un’entrata da dietro su Buendia a centrocampo: il colombiano salterà la prossima gara in Inghilterra. Al 25′ Bologna in vantaggio: Rowe recupera un pallone serve Castro che va al tiro, la palla viene deviata deviata da Ezri Kosna e supera la linea di porta ma il Var scova una posizione millimetrica di fuorigioco dell’argentino: rete annullata. Proteste del Bologna che chiede un giallo per simulazione di Rogers, Scharer non lo concede. Sul gol di Konsa al 44′ c’è un altro check Var per controllare un’eventuale spinta su Ravaglia ma non viene ravvisato nulla di irregolare.

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Gol a tempo scaduto

Regolare al 51′ il raddoppio di Watkins. Sullo 0-2 intervento rischiosissimo in area di rigore su Rogers, Bernardeschi colpisce l’attaccante che però appare già in posizione squilibrata prima dell’impatto. Al 63′ ammonito Pobega per una trattenuta su Buendia. All’85′ giallo per Rogers che ferma con le cattive Lucumi. Al 90′ accorcia Rowe, l’arbitro concede un recupero di 3′ ma allunga l’extra time per un angolo a favore degli inglesi. Sugli sviluppi del corner arriva il 3-1 di Watkins.

Chi è l’arbitro Scharer

Classe 1988 Sandro Schärer, la scelta per Bologna-Aston Villa, ha cominciato nel 2004 ed è riuscito a raggiungere il massimo campionato svizzero l’1 dicembre 2013, diventando arbitro internazionale solamente due anni dopo, nel 2015. Nella stagione 2023/24, Schärer ha arbitrato nel campionato svizzero, la Super League, ben 11 incontri, dimostrando la sua abilità nel gestire situazioni complesse sul campo. Ha avuto l’opportunità di dirigere partite prestigiose in diverse competizioni Uefa. In molte occasioni, comprese le partite arbitrate agli Europei, Scharer ha manifestato un’abitudine particolare, ovvero quella di segnarsi gli ammoniti a penna sulla mano e non sul taccuino. Certamente, in questo modo l’arbitro riesce a tenere sempre sott’occhio quali calciatori hanno già ricevuto il cartellino giallo, anche se c’è inevitabilmente il rischio che con il sudore la scritta a penna sulla mano possa risultare difficilmente decifrabile.

I precedenti con le italiane

Schärer è un arbitro esperto a livello internazionale e vanta diversi precedenti con club italiani: ha diretto PSG-Atalanta (4-0) in Champions League e la finale di Supercoppa Europea tra Real Madrid e Atalanta (2-1). Due anni fa ha arbitrato anche Leverkusen-Milan (1-0), Bayern Monaco-Inter (1-2) in Champions League e Roma-Athletic Bilbao (2-1) negli ottavi di Europa League.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti De Almeida ed Erni con Kanagasingam IV uomo, al VAR San e all’Avar Fahndrich, l’arbitro del match ha ammonito Lucumi, Pobega, Rogers.