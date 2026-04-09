Bologna-Aston Villa 1-3, pagelle: Rowe non basta, gli errori di Ravaglia e Heggem allontanano le semifinali

Finisce 3-1 per l’Aston Villa, che mette più di un piede nelle semifinali di Europa League. D’altronde Unay Emery è lo specialista di questa competizione: il Bologna gioca un ottimo primo tempo, ma viene puniti dalle ingenuità difensive di Ravaglia ed Heggem. Rowe accorcia le distanze nel finale, ma nel recupero un’altra incertezza difensiva regala il 3-1 agli inglesi. A Birmingham missione quasi impossibile per i ragazzi di Italiano.
- Bologna, Ravaglia la combina grossa
- Rowe non basta al Bologna
- Pagelle Bologna
- Top&Flop Aston Villa
- La pagella dell'arbitro
Bologna, Ravaglia la combina grossa
Avvio molto lento, il Bologna controlla il gioco ma l‘Aston Villa difende molto basso e non lascia spazi. Prima chance al 23′: cross di Bernardeschi, spaccata al volo di Miranda che impegna Martinez. Al 26′ grande iniziativa di Rowe, palla a Castro, diagonale deviato da Konsa che beffa Martinez: è gol, ma il Var segnala il fuorigioco di Rowe. Due minuti dopo ancora Rowe va via sulla sinistra, tocco in mezzo dove Ferguson con un tocco d’esterno colpisce la traversa in pieno. La beffa arriva al 44′: angolo di Tielemans, Ravaglia sbaglia l’uscita e il peggiore in campo fino a quel momento, Konsa, colpisce di testa e porta in vantaggio l’Aston Villa.
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Rowe non basta al Bologna
Nel secondo tempo ancora Rowe innesca il destro di Pobega alto di poco, ma un altro errore questa volta di Heggem innesca il 2-0 di Watkins. Duro colpo per il Bologna, che fa fatica a riprendersi e l’Aston Villa prende fiducia. Gli inglesi diventano padroni del campo e iniziano a tirare con continuità anche se con scarsa precisione verso la porta di Ravaglia. Al 78′ ancora Rowe va via, mette in mezzo per Bernardeschi che calcia da pochi metri ma colpisce solo la parte esterna del palo. Poi serve un inspiegabile miracolo del Dibu Martinez, che vola all’incrocio, per negare il gol a Rowe. Il giocatore ex Marsiglia si rifà al 90′ con un bellissimo destro a giro sul quale stavolta Martinez non può fare niente. Al 94′ però Watkins ristabilisce le distanze dopo un rimpallo su calcio d’angolo: 3-1 per l’Aston Villa, al ritorno sarà veramente dura.
Pagelle Bologna
- Ravaglia 4,5 Bruttissimo e decisivo errore in occasione del vantaggio inglese proprio alla fine di un primo tempo ben giocato dal Bologna
- Joao Mario 6 Non si fa pregare nell’attaccare, attento anche in fase difensiva. Merita la titolarità in questa squadra
- Heggem 5 Watkins non è un cliente facile, combina la frittata che regala il 2-0
- Lucumì 6 Il giallo non lo condiziona, si fa valere soprattutto in impostazione
- Miranda 5 Sfiora il gol, anche se con il passare dei minuti McGinn si fa più intraprendente e gli crea qualche problema. Innesca con un passaggio avventato l’errore di Heggem che porta al 2-0 inglese
- Ferguson 6 Sostanza e pericolosità negli inserimenti, peccato per quella traversa
- Freuler 5,5 Sembra avere un piglio autoritario, ma Tielemans viene fuori alla distanza facendo valere la maggior classe
- Pobega 5 Bel duello fisico con Onana, prova a fare da attaccante aggiunto ma non combina gran che
- Bernardeschi 6 Sovrasta Digne in avvio, ma dura più o meno mezz’ora. La buona volontà non manca, ma l’Aston Villa trova il tempo per raddoppiarlo. Ma non si arrende mai
- Castro 5,5 Sfortunato per il fuorigioco di un’unghia sull’1-0 cancellato. Prova a fare il centravanti boa
- Rowe 7,5 Grande spunto in occasione del primo gol poi cancellato, va via come vuole agli avversari ed è l’ultimo ad arrendersi. Il Dibu gli toglie la palla dall’incrocio dei pali, non si sa come. Gol bellissimo e meritato
Sostituzioni
- Orsolini 5 Ingresso impalpabile
- Moro 5,5 Prova a dare sostanza a un centrocampo che si è spento
- Odgaard sv
- Cambiaghi sv
Top&Flop Aston Villa
- Martinez 7 La parata dell’81’ su Rowe vale da sola il prezzo del biglietto
- Pau Torres 6,5 Molto attento nelle chiusure, tiene a bada Castro senza troppi problemi
- Onana 7 Fa valere la sua fisicità nel mezzo, fa da equilibratore e ostruisce tutte le linee di passaggio
- Watkins 7,5 Tanto pressing, alla fine si guadagna il gol del 2-0 e piazza la zampata decisiva nel finale
- Buendia 6 Preso in mezzo tra Joao Mario e Berardeschi, entra lentamente in partita ma poi diventa determinante entrando in mezzo al campo
- Rogers 5,5 Tra le linee sa farsi valere, ma tocca pochi palloni
- Konsa 5,5 Annaspa su Rowe e Castro, anello debolissimo della difesa inglese. Eppure, la testa che porta in vantaggio l’Aston Villa è la sua
La pagella dell’arbitro
Schärer 6,5 Forse si conserva qualche cartellino di troppo nel taschino, sul 2-0 risparmia al Bologna un rigore per fallo evidente di Bernardeschi