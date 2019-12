Bologna-Atalanta 2019-2020, le probabili formazioni

L’Atalanta approda al Dall’Ara sulle ali dell’entusiasmo per il passaggio del turno in Champions League conquistato grazie all'impresa in Ucraina. I felsinei nell’ultimo turno di campionato hanno perso in casa contro il Milan.

Squadre in campo alle 15 di domenica.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Sarri, Paz, Mbaye, Corbo, Schouten, Svanberg, Skov Olsen, Santander, Destro, Juwara.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez, Muriel. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Kjaer, Masiello, Arana, Gosens, Ibanez, A.Traore, Malinovskyi, Barrow.

SPORTAL.IT | 13-12-2019 12:21