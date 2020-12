Bologna: Attaccante e difensore in arrivo per Mihajlovic

Un mercato estivo non pienamente soddisfacente e i tanti, troppi infortuni in cui è andata incontro la squadra rossoblù, hanno indotto il tecnico serbo a bussare alla porta della dirigenza rossoblu per chiedere un paio di rinforzi mirati.

La filosofia di MihaJlovic e del Bologna è quella di non comprare tanto per fare, ma di cercare realmente i giusti profili per andare incontro al credo di gioco del tecnico. Ecco perchè nelle ultime ore, i dirigenti rossoblu hanno intensificato i contatti per portare sotto le due torri almeno un attaccante (Santander rientrerà a marzo) e un difensore per dare alternative valide al duo Danilo-Tomyatsu.

Con il Torino potrebbe tornare di moda Lyanco, pupillo di Mihajlovic, ma attenzione anche a Nkoulou, profilo apprezzato, sempre del Torino. Nella lista ci sono anche i due romanisti Juan Jesus e Cetin (quest’ultimo in prestito al Verona). Per quanto riguarda l’attacco, il nome caldo è quello di Roberto Inglese anche se il prezzo pagato dal Parma in estate – circa 20 milioni di euro per il riscatto – non aiuta e Cutrone che è al centro di parecchie trattative. Dovessero saltare questi due nomi l’alternativa più che valida è Lammers dell’Atalanata.

28-12-2020