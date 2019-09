Bologna, splendido gesto per Sinisa Mihajlovic: tecnico commosso

Tutto il Bologna al completo ha fatto una visita a sorpresa all’ospedale Sant’Orsola al tecnico Sinisa Mihajlovic dopo l’esaltante vittoria in rimonta contro il Brescia. Dopo la partita del Rigamonti tutta la squadra in pullman è andata sotto la finestra della camera del tecnico serbo, che sta affrontando un nuovo ciclo di cure per la leucemia: cori, applausi e tanti video social fino a quando non è apparso lo stesso allenatore, sorridente e commosso, alla finestra per salutare i suoi giocatori.

“Solo quando vincete venire a rompere le balle… Poi mercoledì ne riparliamo dei vostri errori. Siete stati bravi, però non avete ancora fatto nulla”, ha detto il tecnico.

Dopo la vittoria con il Brescia Palacio aveva rivelato a Sky: “Abbiamo parlato con Sinisa prima della partita, è importante per noi e ci manca molto. Se giochiamo così è per la mentalità che ci ha trasmesso. A fine primo tempo era incazzato e ce l’ha fatto sentire”. Il direttore sportivo Riccardo Bigon ha confermato: “Era arrabbiato ma comunica sempre con lo staff e la squadra tra i due tempi. Cerchiamo di organizzarci al meglio perché non è facile. Averlo sarebbe meglio, ma reggeremo finché non tornerà. Appena tornerà sarà tutto più bello”.

I tifosi del Brescia hanno esposto uno striscione per il mister serbo: “Una tigre ne sa combattere tante, oggi vinci la battaglia più importante. Sinisa non mollare”. “Sono qui per ringraziarli, vediamo ogni domenica che questa sua difficoltà momentanea viene condivisa un po’ da tutti ed è una cosa bella. Le partite sono battaglie sportive, ma la battaglia di Mihajlovic accomuna tutti gli appassionati di calcio. Sinisa era contentissimo, l’abbiamo sentito”.

SPORTAL.IT | 16-09-2019 08:06