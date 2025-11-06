Le informazioni utili sulla quarta giornata di Europa League sul match degli emiliani: tutto su formazioni, arbitro e diretta tv e streaming

Quarta giornata di Europa League anche per il Bologna dopo la complicata vicenda scaturita dalla polmonite, e relativo ricovero di Vincenzo Italiano il quale si sta progressivamente ristabilendo. Tecnico comunque operativo, risultati incoraggianti in Europa per gli emiliani che stasera giocano al Dall’Ara contro un avversario da non sottovalutare, i norvegesi del Brann. Appuntamento stasera 6 novembre a partire dalle ore 21.

La situazione del Bologna

Il Bologna torna in Europa con un tesoretto di 4 punti: sconfitta all’esordio contro l’Aston Villa, pareggio con il Friburgo e successo in trasferta sul campo dell’FCSB a Bucarest nonostante la polmonite e il ricovero al Sant’Orsola del tecnico Italiano.

Ricapitolando, dunque, di seguito troverete le informazioni per il match in calendario questa sera, 6 novembre:

Partita: Bologna-Brann

Diretta tv: Sky Sport 253

Streaming: SkyGO, NOW

Data: 6 novembre 2025

Orario: 21

Competizione: Europa League

Dove vedere Bologna-Brann in diretta tv

Per quanti intendere seguire in diretta tv la sfida tra Bologna e Brann, la partita valida per la quarta giornata di Europa League, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport 253 e 4K a partire dalle ore 21.

Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW.

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Bologna-Brann in streaming

Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Bologna e Steaua in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto. Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento del medesimo gruppo.

Probabili formazioni

Passiamo al capitolo probabili formazioni. Il Bologna esce dalla trasferta di Parma senza Remo Freuler, costringendo Italiano a rimaneggiare l’undici titolare. In difesa è atteso il rientro di Vitik, mentre sulla sinistra tornerà dal primo minuto Cambiaghi. In attacco restano aperti i ballottaggi: Castro o Dallinga in base al turnover, e tra Odgaard (titolare nelle ultime due) e Fabbian per il ruolo di trequartista. Il Brann non dovrebbe prevedere variazioni rispetto alla formazione tipo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Pobega, Moro; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano.

(4-3-3): Dyngeland; Dragsnes, Helland, Knudsen, De Roeve; Guðmundsson, Sørensen, Kornvig; Finne, Holm, Mathisen. Allenatore: Alexandersson.

L’arbitro, VAR e AVAR

Al Dall’Ara, di scena Bologna-Brann, stasera alle 21, che sarà diretta dal tedesco Daniel Schlager, assistenti Gunsch e Achmuller, quarto ufficiale Petersen; al var Dankert, avar lo svizzero Fedayi San.