Bologna-Brann, moviola: manca un rigore, la verità sul rosso a Sorensen che ha deciso il match

La prova dell’arbitro Benoit Bastien al Dall’Ara nel match di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha estratto 5 cartellini

C’è anche il Bologna nel ristretto manipolo di squadre italiane rimaste in Europa. I rossoblù soffrono per un’ora contro il Brann ma si ritrovano in superiorità numerica grazie a un rosso decisivo che spiana la strada alla vittoria. Ecco cosa è successo.

Bologna-Brann, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 23′ sugli sviluppi di un’azione insistita dei rossoblù, c’è stato un evidente tocco di mano da parte di un difensore norvegese all’interno dell’area, proteste vibranti ma l’arbitro lascia giocare e il Var non interviene. Primo giallo al 28′, è per Vitik autore di un iintervento ruvido su Sorensen,

La svolta della gara

Si fa “perdonare” il fischietto francese al 37′ quando estrae il rosso diretto a Sorensen per un intervento a gamba alta pericoloso ai danni di Freuler. Resta in 10 il Brann che fino a quel momento aveva dominato, creando diverse occasioni sventate da Skorupski.

Secondo giallo al 41′, è per Bernardeschi per una sbracciata ai danni di Thorsteinsson. Regolare al 56′ il gol di Joao Mario. Al 78′ ammonito Holten che frena fallosamente Odgaard. All’80’ ammonito anche Orsolini, che era entrato solo al 61′, per un fallo ai danni di Soltvedt. Dopo il recupero finisce 1-0 per il Bologna.

Chi è l’arbitro Bastien

Non è un arbitro di primissimo livello quello designato per Bologna-Brann. Rosetti ha scelto il francese Benoit Bastien, considerato assai inferiore ai connazionali Letexier e Turpin. E’ stato comunque uno dei più giovani arbitri addetti alla Ligue 1 nel 2011, all’età di 28 anni, oltre ad essere stato il più giovane arbitro della Fédéral 1. Benoît Bastien fa parte Conseiller Technique Régional de l’Arbitrage (CTRA) per la lega Lorena, rimpiazzando Alain Sars, divenuto direttore tecnico dell’arbitraggio aggiunto. Dal gennaio 2014 è internazionale, ha diretto anche la Juve contro il Brugge.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Zakrani e Berthomieu con Dechepy IV uomo, Brisard al Var e l’olandese van Boekel all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Vitik, Bernardeschi, Holten, Orsolini, espulso Sorensen.