Bologna, brusca frenata: il Genoa gioisce al 'Dall'Ara'

Il Genoa riapre la corsa salvezza vincendo per 3-0 al 'Dall'Ara' contro il Bologna. Per i grifoni si tratta della prima vittoria stagionale in stagione, che consente loro di riavvicinarsi al quart'ultimo posto in classifica.

Al Bologna non basta una discreta partenza: al 28' è infatti il Genoa a sbloccare il risultato, grazie alla zampata di Soumaoro su cross di Masiello. La rete innervosisce i padroni di casa, che pochi minuti dopo restano in dieci uomini: intervento durissimo di Schouten su Behrami, l'arbitro Massa prima estrae il giallo e poi, dopo la verifica al Var, decide di espellere l'olandese. Il Genoa prende così psicologicamente la partita in mano e raddoppia nel finale di tempo, con un'impressionante volata di Sanabria che lo stesso attaccante paraguaiano concretizza con la rete del 2-0.

Nel secondo tempo il match si fa cattivo e si risolve nel finale: sono ben sette, infatti, i cartellini gialli estratti dall'arbitro nell'intera frazione, due dei quali in direzione di Denswil, che all'89' provoca un rigore e si fa così espellere per doppia ammonizione. Criscito non sbaglia e il Genoa può finalmente festeggiare un successo esterno.

In classifica, il Bologna resta così al settimo posto e manca l'aggancio alla zona Europa, mentre il Genoa resta terz'ultimo ma si avvicina a un punto dalla Sampdoria, impegnata domenica contro il Cagliari.

SPORTAL.IT | 15-02-2020 20:09