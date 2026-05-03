Bologna-Cagliari, moviola: Mina fa sempre quel che vuole da impunito, lacrime per Zanardi, gol annullato al 3’ e rosso al 45'

La prova dell’arbitro senese Valerio Crezzini al Dall’Ara nel lunch match della 35esima giornata di serie A analizzata ai raggi X

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Pochissime emozioni, poche palle gol, nessuna rete tanta noia ma anche tanti falli al Dall’Ara con l’arbitro Crezzini che ha lasciato troppo correre, scatenando a volta la rabbia dello stadio. Var mai in azione, solo tre gli ammoniti. Vediamo cosa è successo.

Bologna-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Toccante prima della gara il minuto di silenzio per Zanardi, in curva uno striscione: “Ciao Alex, orgoglio bolognese”. Brivido al 3′: punizione bassa dalla destra di Obert, la palla si impenna, Deiola la calcia su Massimo Pessina e la tocca sulla linea di porta, ma in offside, dopo il colpo di testa di Dossena. L’arbitro annulla la rete. Al 44′ contatto in area tra Mina e Dominguez che va giù ma l’arbitro lascia correre.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I fischi per Crezzini

Prima del fischio finale altro intervento brusco di Mina su Odgaard ma per il direttore di gara è tutto regolare tra i fischi del Dall’Ara. Le proteste portano al cartellino rosso per un componente dello staff di Vincenzo Italiano.

L’auricolare rotto

Al 52′ ammonito Adopo che ferma fallosamente Palestra. Al 53′ gioco fermo perché l’arbitro ha qualche problema di comunicazione all’auricolare e va a sistemare il problema. Al 68′ giallo per Helland per un intervento in tackle su Folorunsho. Al 95′ ammonito Castro per una sbracciata su Zé Pedro. Poco dopo intervento falloso al limite dell’area su Rowe ma Crezzini non fischia mai. Dopo 6′ di recupero la gara finisce senza reti.

Chi è l’arbitro Crezzini

Valerio Crezzini, la scelta per Bologna-Cagliari, nella scorsa stagione è stato tra i neo-promossi in Can A-B ma non aveva mai diretto nella massima categoria prima di Udinese-Monza (1-2) lo scorso maggio. Il fischietto di Siena viene considerato un arbitro dal rigore facile. L’arbitro senese è stato coinvolto anche nei play-off e nei play-out di Serie C. Ha infatti diretto le sfide tra Catania ed Avellino, tra Vicenza e lo stesso Avellino e pure Recanatese-Vis Pesaro. In stagione Crezzini ha diretto 8 gare di Serie A, l’ultima Pisa-Genoa.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti tra i due club il Bologna aveva vinto 5 partite (Goal totali 42), il Cagliari 11 (Goal totali), 7 i pareggi.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Fontemurato e Biffi con Galipò IV uomo, Gariglio al Var e Ghersini all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Adopo, Helland e Castro.