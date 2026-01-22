La programmazione di Bologna-Celtic e le ultime dei campi in vista della sfida in Europa League: le possibili scelte di Italiano e dove vederla

Una notte con ambizioni e il Dall’Ara pronto a spingere, con il Bologna chiamato a rispondere sul campo. I rossoblù tornano a respirare aria d’Europa con un obiettivo chiaro e ambizioso: continuare a sognare gli ottavi. La classifica lascia ancora spiragli importanti e la squadra di Vincenzo Italiano sa di non potersi permettere altri passi falsi per la top 8. Dopo la caduta interna contro la Fiorentina, l’Europa League diventa il palcoscenico ideale per il riscatto, tra entusiasmo, pressione e la voglia di dimostrare che i rossoblù possono stare tra le grandi. Di fronte c’è un Celtic in crescita, reduce da una striscia positiva che ne ha rilanciato fiducia e ambizioni.

Il Bologna sogna gli ottavi

Operazione ottavi: il Bologna può ancora raggiungerli. La squadra di Italiano è a soli due punti dalla top 8 e in caso di due vittorie, potrebbe evitare di passare per i playoff. Difficile, ma non impossibile. Gli avversari sono alla portata, anche se il Celtic è in un momento di ripresa come dimostrano le ultime tre vittorie di fila tra campionato e coppa nazionale. I rossoblù invece devono rialzarsi dopo la sconfitta interna con la Fiorentina e hanno la possibilità di farlo in Europa League.

Dove vedere Bologna-Celtic

La sfida tra Bologna e Celtic, valida per la settima giornata dell’Europa League 2025/26, si disputerà oggi giovedì 22 gennaio allo stadio Renato Dall’Ara, con calcio d’inizio fissato alle ore 18.45. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma satellitare, con diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Per quanto riguarda la visione in streaming, la partita sarà disponibile sempre tramite Sky. Gli abbonati potranno seguirla su Sky Go, mentre in alternativa sarà visibile anche su NOW, il servizio streaming della pay tv. Partita: Bologna-Celtic

Competizione: Europa League DOVE VEDERE IN DIRETTA TV E STREAMING BOLOGNA-CELTIC Bologna-Celtic, le probabili formazioni Italiano in conferenza stampa ha rivelato qualche scelta di formazione, in particolare Skorupski in porta e Dallinga in attacco. L’allenatore ha speso belle parole anche per Dominguez, che potrebbe partire dal primo: in lista Europa League è rimasto lui a discapito di Freuler per sopperire all’infortunio di Orsolini e le poche alternative al momento in quel ruolo. Si rinnovano i soliti ballottaggi in mediana, con Ferguson che dovrebbe scendere in campo dal primo. BOLOGNA (4-2-3-1) : Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Rowe, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

: Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Rowe, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano. CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Donovan, Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Nygren; Hyun-jun, Maeda, Tounekti. All. O’Neill. La squadra arbitrale La partita è stata affidata a Vassilis Fotias (GRE) assistito da Meintanas (GRE) e Papadakis (GRE), con quarto uomo Tsakalidis (GRE) e addetti VAR Evangelou (GRE) e Van Driessche (BEL).