Bologna, chi è Domenico Tedesco: l’ingegnere del calcio nemico di De Bruyne e Lukaku, come giocheranno i rossoblù

Mentre Italiano può andare in Turchia, dalla Turchia arriva Tedesco. Gli emiliani puntano sul 40enne ex ct del Belgio nato in Calabria ma cresciuto in Germania

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Sliding doors: per un Italiano che lascia il Bologna (forse) per la Turchia, un Tedesco che lascia la Turchia per il Bologna. Il club emiliano ha annunciato l’erede del tecnico nato a Karlsruhe: è il 40enne Domenico Tedesco, nato a Rossano, in Calabria, ma – guarda caso – cresciuto in Germania. Reduce da un controverso esonero al Fenerbahce, l’ascesa del nuovo allenatore rossoblù – con una passato da ingegnere – ha subito una brusca frenata durante la parentesi da ct del Belgio, quando finì per scontrarsi con i senatori Courtois, De Bruyne e Lukaku, ovvero i massimi esponenti della generazione d’oro.

Il Bologna ha scelto Tedesco: chi è l’ingegnere del calcio

Quarantuno anni a settembre, ma già da quasi dieci ai massimi livelli del calcio professionistico. Una passione, quella per il calcio, che ha spinto Tedesco – laureato in ingegneria industriale – a lasciare un ottimo posto di lavoro: lavorava infatti per la Daimler, l’azienda che produce le Mercedes. Originario della Calabria, ma trasferitosi in Germania all’età di due anni, non ci ha pensato due volte: quando lo Stoccarda gli ha offerto la possibilità di entrare stabilmente nel settore giovanile, ha mollato tutto e cambiato vita per inseguire il sogno di diventare allenatore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Partito dalla Serie B tedesca con l’Erzgebirge Aue, l’exploit si registra nella stagione 2017/18, con il secondo posto in Bundesliga alla guida dello Schalke 04, che gli vale l’etichetta di prodigio della panchina. L’anno successivo, però, non si ripete: viene esonerato e si rende protagonista di un’altra scelta sorprendente, lasciando la Germania per approdare in Russia, allo Spartak Mosca.

L’impresa storica con il Lipsia

Nel dicembre 2021 accetta l’offerta del Lipsia: subentra a Marsch e conduce la squadra del gruppo Red Bull al quarto posto, ma soprattutto consente al club di conquistare il primo trofeo della sua storia. Con il successo ai rigori per 5-3 contro il Friburgo, i “Tori Rossi” si aggiudicano la Coppa di Germania. Per Tedesco arriva così il primo titolo in carriera a 37 anni.

In rosa il talento abbonda: da Gvardiol a Klostermann, da Laimer a Dani Olmo, fino a Szoboszlai e Nkunku. Ma, come già accaduto allo Schalke, non riesce a ripetersi: la stagione successiva dura soltanto cinque partite prima dell’esonero.

Il flop al Belgio: De Bruyne e Lukaku i suoi nemici

“Potete chiederlo anche a De Bruyne: sapevamo che il suo piano tattico non avrebbe funzionato, perché da giocatore certe cose le senti. Lo sapevano anche i giovani, ma nessuno diceva niente per paura di finire in panchina”.

Parole e musica di Romelu Lukaku, che proprio nei giorni scorsi ha attaccato Tedesco in un’intervista rilasciata a La Dernière Heure. Nominato ct del Belgio a inizio febbraio 2023, l’allenatore entra subito in contrasto con i senatori, rompe con Courtois – a cui toglie la fascia da capitano – e agli Europei del 2024 viene eliminato agli ottavi di finale. Va male anche in Nations League e l’epilogo è inevitabile: esonero a inizio 2025.

Erede di Mourinho al Fenerbahce: coppa ed esonero

L’ultima sfida lo porta in Turchia: a settembre assume il comando del Fenerbahce al posto di Mourinho. Vince la Supercoppa nazionale, ma in campionato si arrende al Galatasaray.

Fatale il ko per 3-0 nel derby di Istanbul di aprile: viene sollevato dall’incarico dopo un bilancio complessivo di 26 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte tra tutte le competizioni. I tifosi sono tutti dalla sua parte: in centinaia accorrono all’aeroporto per ringraziarlo e salutarlo e puntano il dito contro la società, che a gennaio non gli ha acquistato la prima punta richiesta.

Come giocherà il Bologna di Tedesco

In passato Tedesco ha utilizzato la difesa a tre, ma negli ultimi anni è passato al 4-2-3-1. Il Bologna ha dunque scommesso sulla continuità: stesso modulo di Italiano, anche se sarà poi necessario seguire gli sviluppi del mercato.

Senza l’Europa, diversi big sono a rischio cessione: Lucumì, Rowe e Castro i principali indiziati a lasciare il capoluogo emiliano. Ma è incerto anche il futuro di Orsolini e Cambiaghi. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva.